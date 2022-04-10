Adıyaman'da uygulama yapan polis ölümden döndü - Haberler

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Adıyaman'da uygulama yapan polis ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da uygulama yapan polis ölümden döndü

Adıyaman'da, asayiş ve trafik uygulaması esnasında bir aracı durdurmak isteyen polis memuru, kaçmaya çalışan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, asayiş ve trafik uygulaması esnasında bir aracı durdurmak isteyen polis memuru, kaçmaya çalışan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi önünde asayiş ve trafik uygulaması yapan polis ekipleri, kırsal bölgeden gelen bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazlarına aldırış etmeyen kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü fren yapmak yerine gaza basarak hızla kaçmaya çalıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda sürücü, kendisini durdurmak isteyen bir polisin üzerine sürerek hızla kaçtı. Otomobili durdurmak isteyen polis memuru aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis ekipleri plakasını tespit ettikleri 02 AAH 587 plakalı otomobil hakkında işlem başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da uygulama yapan polis ölümden döndü

Adıyaman'da uygulama yapan polis ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Adıyaman, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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