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Adıyaman'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 33 Gözaltı

Adıyaman'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 33 Gözaltı
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Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, kamu görevlileri de dahil olmak üzere 33 kişi usulsüz sağlık raporu almakla gözaltına alındı. Hastane yönetiminden personeline kadar birçok kişi, yapılan fiziki ve teknik takip sonrası yakalandı.

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu aralarında hastane yönetici ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların evlerindeki aramalarda çeşitli evraklar ele geçirilirken hastanedeki bazı bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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