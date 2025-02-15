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Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

Adıyaman'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Tabiat Parkı yolu üzerinde Hasan K. idaresindeki 02 FR 907 plakalı otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Hasan K. ile otomobilde bulunan Orhan K. ve Seydi Mehmet Y. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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