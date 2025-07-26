Adıyaman'da Üç Ayrı Kavgada Üç Yaralı

Adıyaman'da, 3 farklı kavga olayında 3 kişi silah ve bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilk olay Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Muhammed S. isimli kişi vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci olay ise Adıyaman merkez Çamgazi Barajı yakınlarında meydana geldi. Yine iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 24 yaşındaki Mehmet B. isimli kişi hem av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hem de aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üçüncü olay ise, Adıyaman-Kahta karayolu Gözebaşı köyü yol ayrımı yakınlarında yaşandı. Bir inşaat bekçisi, yol kenarında duran bir aracın yanında bir şahıs tarafından darbedilen bir kadını kurtarmak istedi. Olaya müdahale etmek isteyen inşaat bekçisi burada kadını darbeden şahıs tarafından bıçaklandı. Yaralanan bekçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan her 3 olayın faillerinin yakalanması için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN