Adıyaman'da Üç Aracın Çarpıştığı Kazada Bir Yaralı

Adıyaman'da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Valilik Kavşağında yabancı plakalı BD 573, 80 EE 830 ile 07 HYG 15 plakalı otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Gaffari Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN