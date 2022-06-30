Adıyaman'da tren raylarını çalan şahıs yakalandı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarını çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarını çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait tren raylarında demir traverslerinin çalınması üzerine Adıyaman'ın Gölbaşı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler hareket geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde daha önceden çeşitli suçlardan sabıkası bulunan H.K'nın Aktoprak köyüne bağlı Kumlu mezrasındaki ikametine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şahsın adresinde 17.5 gram kubar esrar, 5.40 gram metamfetamin maddesi, 19,60 gram kenevir bitkisi tohumu, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet yivsiz av tüfeği, TCDD'ye ait yaklaşık 5 ton 600 kilogram ağırlığında 70 adet demir travers, 20 adet ray bağlantı malzemeleri, 70 adet ray bağlantı vidası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler TCDD görevlilerine teslim edilirken şahıs ise gözaltına alındı. H.K., isimli şahsa 2521 sayılı kanuna muhalefetten bin 285 idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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