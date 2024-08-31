Adıyaman'da Traktör Römorkundan Düşen Kadın Yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kadın, traktörün römorkundan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının durumu ise bilinmiyor. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün römorkundan düşen kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde üzüm bağında Pınar Ö., park halindeki traktörün römorkunda bulunduğu esnada dengesini kaybederek düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Pınar Ö., Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN