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Adıyaman'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mustafa Han hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Besni ilçesi Kuzevler köyünde bulunan tarlasını traktör ile süren Mustafa Han (38), dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör altında kalan sürücü Mustafa Han'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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