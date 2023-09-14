Adıyaman'da trafikte yakalanan genç öldüresiye dövüldü

Adıyaman'da, 10 kişilik bir grup trafikte yakaladıkları bir genci öldüresiye döverek hastanelik etti. Mimar Sinan Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen Bünyamin B., kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da, 10 kişilik bir grup trafikte yakaladıkları bir genci öldüresiye döverek hastanelik etti.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi 1. Çevre Yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen Bünyamin B'nin (20), önü kimliği belirsiz 10 kişilik bir grup tarafından belirlenemeyen nedenden dolayı kesildi. Burada kimliği belirsiz şahıslar tarafından tekme tokat dövülen B.B., yaralandı. B.B'yi şahıslar daha sonra olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. B.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN