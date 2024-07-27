Adıyaman'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Adıyaman'da, 1 kişinin ölümü, 3 kişinin ise ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında hastanede tedavi gören yaralılardan Uğur Bayrak, olaydan 40 sonra hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 17 Temmuz 2024 tarihine Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BTK 480 plakalı otomobil ile Z.T. idaresindeki 02 FY 450 plakalı tır çarpışmış ve kazada otomobilde bulunan 34 yaşındaki Gökhan Kaya olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya yaralanmıştı. Yaralı Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazadan 40 gün sonra hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve 40 gündür tedavisi süren yaralılardan Uğur Bayrak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN