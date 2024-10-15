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Adıyaman'da Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. (73) yönetimindeki 63 YP 618 plakalı otomobil ile Aydemir Ş. (51) yönetimindeki 10 BBU 88 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nazif T. (37), Kamile T. (77), Yıldız Ş. (46), Tevhide A. (59) ve Eylül Melis Ş. (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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