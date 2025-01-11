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Adıyaman'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da, kontrolden çıkan bir otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 38 yaşındaki sürücü Burak Bal hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Trafik levhasına çarpan otomobil ikiye katlandı... Feci kaza kamerada

Feci kazada sürücü hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin ikiye katlandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Burak Bal (38), idaresindeki 58 BV 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında şarampolde bulunan trafik levhası direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye katlandı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansırken, olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ikiye katlanan otomobilin sürücüsünün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adıyaman merkezde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak Bal'ın cenazesi olay yerindeki ekipler ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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