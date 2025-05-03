Adıyaman'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Başka Bir Araca Daha Çarptı

Adıyaman'da Trafik Kazası: Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Başka Bir Araca Daha Çarptı
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Adıyaman'da park halindeki bir araca çarpan otomobil savrularak başka bir araca daha çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı, kaza anları kameraya yansıdı.

Adıyaman'da park halindeki araca çarpan otomobil savrularak başka bir araca daha çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerinde park halinde olan C.Ö'ye ait park halindeki 34 UN 7448 plakalı otomobile, E.G.B. idaresindeki 01 APT 406 plakalı otomobil çarptı. Kaza anları kameralara saniye saniye yansırken çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil seyir halinde olan N.Y., idaresindeki 16 NYR 67 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü E.G.B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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