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Adıyaman'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İ.Y. (34) yönetimindeki otomobil takla atarak uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.Y. (34) yönetimindeki 35 ARR 857 plakalı otomobil, Narince mevkiinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Kazada askeri personel olduğu öğrenilen sürücü İ.Y. (34), kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan İ.Y., Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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