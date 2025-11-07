Adıyaman'da Trafik Kazası: Bir Araç Devrildi, Bir Yaralı

Adıyaman'da otomobille çarpışan araç devrilerek yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzerinde 02 ADZ 528 plakalı otomobil ile 02 ABY 140 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 02 ADZ 528 plakalı araç yan yattı. Kazada yaralanan araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN