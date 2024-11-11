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Adıyaman'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Adıyaman-Kahta kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. idaresindeki 34 KD 3583 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu havaalanı kavşağında çarpıştı. Kazada Ravzanur Y. (12), Dilan Y. (28), Ahmet Y. (20), Emine Y. (50), Hatice T. (30), Fidan T. (58), Müslüm Y. (22), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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