Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Vakkas Y. idaresindeki 27 L 8076 plakalı otomobil ile Çağrı V. idaresindeki 02 FE 374 otomobil yakıt istasyonu girişinde çarpıştı. Yaşanan kazadan otomobil sürücülerinden Vakkas Y., Çağrı V. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Kudret Y., Alperen V. ve Mustafa V. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Günlük kiralık evde şoke eden tuzak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
Gece 03.00'te tuvalete girdi, dev yılanla karşılaştı

Gece 03.00'te tuvalete girdi, dev yılanla karşılaştı
Küresel yatırım bankası Goldman Sachs dolar/TL tahminlerini güncelledi

Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.