Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.D. (27) idaresindeki 02 AFF 414 plakalı otomobil ile E.Ç., idaresindeki 02 ABL 118 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman karayolunun 7'nci kilometresinde çarpıştı. Kazada sürücüler M.D. ve E.Ç. ile araçlarda bulunan E.Ç. (5), Ü.Ç. (34) ve Ü.Ç. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN