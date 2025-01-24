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Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Adıyaman Merkez'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeni Mahalle'de U.F. idaresindeki 02 ADD 183 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 50 HD 141 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden U.F. ile araçta bulunan A.F., G.F.ve M.F. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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