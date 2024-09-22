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Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdi Burkut idaresindeki 27 TV 261 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 27 P 4451 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Abdurrahman Tekbaş ve Sait Tekbaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araç ise olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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