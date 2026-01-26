Haberler

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ferit B. idaresindeki 01 GK 143 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOL 332 hafif ticari araç, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Deniz B. ve Aslı B. yaralandı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

