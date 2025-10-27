Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eyüp Akkuş idaresindeki 02 FZ 499 plakalı otomobil ile Seydi Vakkas Bakaç idaresindeki 58 FY 046 plakalı hafif ticari araçla Gölbaşı- Adıyaman Karayolu 13. kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Seydi Vakkas Bakaç ile araçlarda bulunan Mustafa Evin ve Hilal Ekizler yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN