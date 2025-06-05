Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki 01 DBM 94 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen C.T. idaresindeki 27 AIN 159 plakalı otomobil, Besni ilçesi Kozluca Mevkii'nde çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan C.T., N.T. ve B.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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