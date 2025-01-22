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Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dikkatsiz sürüş nedeniyle iki araç çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın çarpışma anları kameralara yansıdı. Dikkatsizlikten kaynaklanan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Y. idaresindeki 01 AZH 781 plakalı otomobil, Adıyaman Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Haydarlı Köyü yakınlarında seyir halinde olduğu esnada tali yoldan ana yola dikkatsiz ve kontrolsüzce çıkan Hasan K. idaresindeki 27 AKG 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kaza anları kameralara saniye yansıdı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar ise jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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