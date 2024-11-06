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Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan E.S., idaresindeki 33 SÖZ 522 plakalı otomobil ile V.Ş., idaresindeki 48 BM 876 plakalı hafif ticari araç sürücüsü çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü E.S. ile birlikte yolcu olarak bulunan Ö.A.K ve E.İ., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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