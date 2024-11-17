Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında Mustafa Yılmaz idaresindeki 44 AAC 326 plakalı otomobil ile Halil A. idaresindeki 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yılmaz ile otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, polis ekibi, AFAD ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Hizbullah sözcüsü Muhammed Afifi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey ismi İsrail saldırısında öldü

 Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik

Demokrat Parti kongresi karıştı! Cemal Enginyurt istifa ediyor

 Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polisin üzerine saldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Norveç Kazakistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Norveç Kazakistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İngiltere İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım İngiltere İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Avusturya Slovenya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Avusturya Slovenya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yusuf Tekin laiklik sözleri ne, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 17 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Pazar hangi diziler var? 17 Kasım Pazar TV'de bu akşamki diziler! Letonya Ermenistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Letonya Ermenistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuzey Makedonya Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Kuzey Makedonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nas Victoria Kjaer kimdir? Victoria Kjaer kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman kimdir? Miss Turkey Universe Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı, evli mi? Niğde çikolatası nedir, nerede satılıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.