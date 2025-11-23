Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, kaza Kahramanmaraş karayolu Karaburun mevkisinde yaşandı. Şevket B.'nin kullandığı 02 ABM 818 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Cumali O.'nun kullandığı 44 AAJ 316 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Şevket B. ile diğer otomobilde bulunan Şahide O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN