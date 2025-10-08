Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Müslüm Yusuf Tan idaresindeki 02 T 0045 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Köseceli Beldesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Müslüm Yusuf Tan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Sait V. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN