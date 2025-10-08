Haberler

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Müslüm Yusuf Tan idaresindeki 02 T 0045 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Köseceli Beldesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Müslüm Yusuf Tan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Sait V. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.