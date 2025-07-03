Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki Üniversite Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 BK 010 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 07 CDA 190 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.T., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN