Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki Üniversite Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 BK 010 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 07 CDA 190 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.T., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.