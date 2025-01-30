Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KC 4479 plakalı hafif ticari araç ile Kamber K. yönetimindeki 27 ATJ 064 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Kamber K. ile otomobilde bulunan Bektaş K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN