Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda Murat A., idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücüsü Murat A., ile araçta bulunan Osman B., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN