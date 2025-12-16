Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta- Adıyaman Karayolu 5. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. (18) yönetimindeki 34 BH 1288 plakalı hafif ticari araç ile M.A.G. (25) idaresindeki 02 ADN 814 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa