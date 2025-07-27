Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü Onur A., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ yakınlarında 46 AJV 277 plakalı otomobil ile Onur A., idaresindeki 02 AFP 647 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Onur A., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Onur A., sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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