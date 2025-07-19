Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Kahta karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan Yıldız K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 02 DE 340 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta karayolu Beşpınar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldız K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak

ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri

DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.