Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman merkezde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, araçla çarpışan bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde 02 ABG 865 plakalı otomobile ile 02 AJ 851 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 02 AJ 851 plakalı otomobil kazanın şiddetiyle devrildi. Kazada 02 ABG 865 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan G.U., isimli kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan G.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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