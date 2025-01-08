Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinlen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Mehmet Akif Durgut idaresindeki 02 AFC 615 plakalı otomobil ile Perihan Varol idaresindeki çapa motoru çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Akif Durgut yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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