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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu üzerinde Fuar Merkezi Kavşağı yakınlarında Saniye K., idaresindeki 02 ACM 720 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 BB 790 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sariye K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil trafik Kahta

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