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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayılan Caddesi üzerinde Nazmi Bilen idaresindeki 46 AAU 497 plakalı hafif ticari araç ile Kemal Özdemir idaresindeki 61 VE 500 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Nazmi Bilen yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Gölbaşı trafik Kaza

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