Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Gündüz idaresindeki 34 KU 2455 plakalı otomobil ile Mehmet Çetin idaresindeki 02 ACE 942 plakalı BMW marka otomobil, 1.Çevre Yolu İtfaiye Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abdurrahman Gündüz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN