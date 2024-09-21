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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan A. idaresindeki 34 DBC 406 plakalı hafif ticari araç ile İmam G. idaresindeki 02 ADZ 410 plakalı motosiklet Karapınar Caddesi trafo kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Rabia G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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