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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlık Göçeri Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat B. (23) idaresindeki 44 ACM 677 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan S.B (60), T.D. (6), H.A.D. (10), A.B. (22), N.B. (31), A.D. (7), A.D. (14) ve Muhammed D. (5) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Muhammed D. (5), 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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