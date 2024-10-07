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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yalçın (37) idaresindeki 48 VP 096 Fiat marka hafif ticari araç ile Erol B. idaresindeki (41) 27 ABR 961 plakalı Ford marka otomobil Besni ilçesi Kızılin-Ören Köyü kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet Yalçın kaza yerinde hayatını kaybederken kazada diğer sürücü Erol B. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Erol B., otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan jandarma ekiplerince olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Mehmet Yalçın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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