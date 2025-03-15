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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı
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Adıyaman'da park halindeki bir otomobile çarpan başka bir otomobilin sürücüsü Enes Y., hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yaralı hastaneye gitmeyi reddetti.

Adıyaman'da bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Enes Y. idaresindeki 44 ADA 953 plakalı park halindeki otomobile Sezer Ö. idaresindeki 02 FV 736 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında çarptı. Meydana gelen kazada sürücülerden Enes Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Enes Y. hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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