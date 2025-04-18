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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 41 NR 126 plakalı hafif ticari araç ile Murat Y. idaresindeki 02 AFN 951 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu Gözebaşı Köyü yol ayrımı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Berranur Y. ile Emine Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emine Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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