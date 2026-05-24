Alev alan motosiklet hurdaya döndü

Adıyaman'da trafik ışıklarında bekleyen bir motosiklet alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanko Kavşağında bir motosiklet ışıklarda beklediği esnada alev aldı. Bir anda alev topuna dönen motosikleti görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet hurda yığınına döndü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı