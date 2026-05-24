Alev alan motosiklet hurdaya döndü
Adıyaman'da trafik ışıklarında bekleyen bir motosiklet aniden alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanko Kavşağında bir motosiklet ışıklarda beklediği esnada alev aldı. Bir anda alev topuna dönen motosikleti görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet hurda yığınına döndü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı