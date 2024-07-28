Adıyaman'da Tır ve Otomobil Çarpışması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastanede tedavi altına alınan Ümit Tezcan hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, 17 Temmuz 2024 tarihine Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BTK 480 plakalı otomobil ile Z.T. idaresindeki 02 FY 450 plakalı tır çarpışmış ve kazada otomobilde bulunan 34 yaşındaki Gökhan Kaya olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya yaralanmıştı. Yaralı Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazada ağır yaralanan 11 gündür tedavisi süren yaralılardan Ümit Tezcan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden Gökhan Kaya, Ümit Tezcan ve Uğur Bayrak'tan geriye birlikte çekindikleri hatıra fotoğrafları kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN