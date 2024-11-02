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Adıyaman'da Tır, Konteyner Kent Levhasına Çarptı

Adıyaman'da Tır, Konteyner Kent Levhasına Çarptı
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Adıyaman'da bir tır sürücüsü, konteyner kent çıkışında yüksekliği hesaplayamayarak levhaya takıldı. Levha, vatandaşların uyarısıyla yerinden söküldü ve tır yoluna devam etti.

Adıyaman'da tırın altından geçmeye çalıştığı konteyner kent levhası yerinden söküldü.

Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde bulunan K-6 Konteyner kent içerisinden çıkış yapmaya çalışan bir tır sürücüsü, tırın yüksekliğini hesaplamayarak konteyner kent giriş ve çıkış levhasına takıldı. Levhayı yerinden söken tır, vatandaşların uyarısıyla durdu. Levha görevlilerin yardımıyla tır üzerinden alındı. Levhanın kaldırılması sonrası tır yoluna devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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