Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Adıyaman'da Tır Kazası Trafiği Kitledi

Adıyaman'da Tır Kazası Trafiği Kitledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tırın yoldan çıkması sonucu trafik, yaklaşık 2 saat boyunca aksadı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla tır kurtarılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoldan çıkan tır trafiği kitledi.

Besni ilçesi Sanayi Kavşağı'nda makas kesen 34 FUE 816 plakalı tır, yoldan çıkarak yolun kapanmasına neden oldu. Kaza sonrası trafik akışı yaklaşık 2 saat boyunca aksadı. Kaza nedeniyle kapanan yolda, ulaşım Besni Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki alternatif güzergahtan sağlandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu tır şarampolden çıkarıldı. Tırın yoldan kaldırılması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda tırda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aldatıldığın öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine geri döndü
img

İki Avrupa ülkesi Ukrayna'ya asker göndermeyi değerlendiriyor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.