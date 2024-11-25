Adıyaman'da Tır Kazası Trafiği Kitledi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tırın yoldan çıkması sonucu trafik, yaklaşık 2 saat boyunca aksadı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla tır kurtarılarak yol yeniden trafiğe açıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoldan çıkan tır trafiği kitledi.
Besni ilçesi Sanayi Kavşağı'nda makas kesen 34 FUE 816 plakalı tır, yoldan çıkarak yolun kapanmasına neden oldu. Kaza sonrası trafik akışı yaklaşık 2 saat boyunca aksadı. Kaza nedeniyle kapanan yolda, ulaşım Besni Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki alternatif güzergahtan sağlandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu tır şarampolden çıkarıldı. Tırın yoldan kaldırılması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
Ölen yada yaralananın olmadığı olayda tırda maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN