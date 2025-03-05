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Adıyaman'da Tır ile Vincin Çarpışması: 1 Ölü

Adıyaman'da Tır ile Vincin Çarpışması: 1 Ölü
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Adıyaman'da meydana gelen feci kazada, tır ile vincin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın detayları ve görgü tanıklarının ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü feci kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 28 Şubat tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah M. (39) yönetimindeki 02 LA 041 plakalı vinç ile Şükrü Yalçın (53) yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tır, Adıyaman-Kahta kara yolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah M. ile Şükrü Yalçın yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada tedavi altına alınan tır sürücüsü Şükrü Yalçın, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Meydana gelen feci kaza, kaza yapan vincin kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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