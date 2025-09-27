Adıyaman'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde manevra yapan tır ile otomobillin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu 25. kilometresinde Kahramanmaraş istikametine giden Erhan Gül idaresindeki 02 AEH 171 plakalı tır manevra yaptığı sırada aynı istikamete gitmekte olan Davut Kalkan idaresindeki 27 EH 251 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Davut Kalkan ile yolcu olarak bulunan Ahmet Emin Kalkan ve Ali Kalkan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN