Adıyaman'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde manevra yapan bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu 25. kilometresinde Kahramanmaraş istikametine giden Erhan Gül idaresindeki 02 AEH 171 plakalı tır manevra yaptığı sırada aynı istikamete gitmekte olan Davut Kalkan idaresindeki 27 EH 251 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Davut Kalkan ile yolcu olarak bulunan Ahmet Emin Kalkan ve Ali Kalkan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
